Salsa ai cetrioli | la ricetta greca rinfrescante perfetta per l’estate

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 18 luglio 2024) Laaiè una vera e propria delizia, cremosa e fresca,per. Lae profuma di Mediterraneo! Non serve aggiungere neppure un grammo di sale né di pepe, perché ècosì. Possiamo gustarla con una crudité di verdure, come aperitivo, o spalmarla su pane e crostini o ancora accostarla a carni e pesci alla griglia. Arricchisce di gusto e sapore ogni pietanza con cui vorremo accompagnarla, ma per una resa da manuale, dovremo lasciarla risposare per due ore in frigorifero, una volta pronta. Solo così i sapori si bilancerannomente tra loro e ci garantiranno quel gusto unico che appaga il palato e ritempra il fisico.