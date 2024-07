Roma girava con una sciabola per le strade del Prenestino | fermato un uomo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 18 luglio 2024 – Una pattuglia della Polizia Locale diCapitale del V Gruppoè intervenuta questa mattina in via Aquilonia, per la presenza di un, che camminava al centro della strada, impugnando una, modello per ufficiali delle Forze Armate. Il 48enne, di nazionalità italiana, è stato subitoe accompagnato presso gli uffici per le procedure di identificazione e al termine degli accertamenti di rito è stato denunciato per porto abusivo di armi. Laè stata posta sotto sequestro. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.