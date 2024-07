Ricettazione e riciclaggio di auto di grossa cilindrata Fermati due cittadini bielorussi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) A Sesto San Giovanni la polizia ha fermato un cittadino bielorusso di 27 anni e una sua connazionale di 22 ritenuti responsabili didivetture. Gli agenti del Commissariato Sesto San Giovanni, proseguendo un’attività sul territorio cittadino inerente alladivetture dida parte dilituani, hanno notato più volte una city car compatta che, con targhe ucraine, si aggirava per le strade senza apparente meta. Sabato i poliziotti di via Fiume hanno notato le due persone fermare l’in via Torino e scendere nel box sotterraneo di uno stabile trasportando un trolley. Chiusisi per una decina di minuti nel box, nel quale i poliziotti hanno scorto un fuoristrada dal valore di oltre 230mila euro, i due hanno poi fatto ritorno alla propriasenza il trolley.