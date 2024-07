Ribaltone Rabiot ora è anche ufficiale | che colpo!

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 18 luglio 2024), l’addio alla Juventus ora è certo e si prospetta un clamoroso tradimento da parte del francese: che! Il silenzio prima della tempesta. Adriennon ha mantenuto la promessa fatta alla Juventus prima della fine della stagione. Con il contratto in scadenza lo scorso 30 giugno e sul tavolo una proposta di due anni (più opzione) e ingaggio da 7,5 milioni e mezzo più bonus, il centrocampista francese aveva spiegato alla società che avrebbe dato una risposta sul futuro prima di Euro 2024. Così non è stato con il calciatore rimasto in silenzio e la Juventus messa in attesa. Uno stallo andato avanticon la Francia fuori dagli Europei e che ha portato ad una conclusione scontata: Adriennon sarà più un calciatore bianconero.