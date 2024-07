Riassunto | LTIMindtree registra una crescita dei ricavi in USD del 26% su base trimestrale in CC

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il margine EBIT migliora fino al 15% MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)– “Sebbene il contesto sia rimasto invariato, l’esercizio fiscale 25 è iniziato in modo positivo per noi con un fatturato di 1,1 miliardi di dollari nel primo trimestre dell’esercizio fiscale 25, con unadel 2,5% rispetto al trimestre precedente e del 3,5% rispetto all’anno precedente in termini di USD. L’EBIT del primo trimestre dell’esercizio fiscale 25 è salito al 15% e l’afflusso di ordini è rimasto stabile a 1,4 miliardi di USD. I nostri 3 principali settori industriali e la nostra più grande area geografica hannoto una buona performance susequenziale.“ Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.