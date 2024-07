Renzi e Schlein abbraccio di larghissime intese Con Conte decisivo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 18 luglio 2024), l’dicon la segretaria Pd l’ha voluto postare lo stesso leader di Italia Viva Matteovia social. E un motivo ci sarà. Non fa niente a caso il senatore toscano di Rignano che del Pd fu segretario. Intanto con unsi avvicina al Pd‘in love’ sul campo di calcio a L’Aquila è ormai immagine cult. Lui abbraccia lei cingendole le spalle. Lei abbraccia lui con la mano sinistra sulla spalla di lui. Dopo aver mandato in gol Ellycon un assist cesellato. “Magico potere del pallone”, dice lui. “Lo sport è inclusione”, dice lei. Entrambi ad applaudire il leader M5S Giuseppematch winner ai rigori. Applauso entusiasta quello di. Applauso più di circostanza, va detto, quello dell’ex premierall’altro ex premier