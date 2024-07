Ogni dono è un nodo una campagna per sensibilizzare i giovani 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 18 luglio 2024) AGI– Avvicinare i giovani alla donazione di sangue e midollo è fondamentale per dare una risposta concreta alle necessità di molte persone in difficoltà: 1800 pazienti al giorno hanno bisogno di una trasfusione e oltre 2000anno si sottopongono ad un trapianto di midollo. Purtroppo non sempre i più giovani conoscono l'importanza dell'avvicinarsi a questo tipo di gesto solidale e molti non sono sufficientemente informati. Tra il 2011 e il 2022 il numero dei donatori di sangue in Italia tra i 18 e i 25 anni è sceso del 14%, un dato rilevante che potrebbe incidere sulla possibilità di garantire, anche in futuro, una risposta adeguata al fabbisogno del Paese.