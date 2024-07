Meteo fine del caldo | forti temporali e temperature in calo ecco quando

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 18 luglio 2024) Questi giorni diintenso stanno mettendo a dura prova gli italiani con ben 14 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Ma le altesono destinate a diminuire con l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica. Ilafricano, però, si attenuerà solo localmente fono a raggiungere le medie stagionali, fatta eccezione per parte una del Nord. Leggi anche: Vigili del fuoco morti tra le fiamme: chi sono e cosa si sa di loro Leggi anche: Terremoto in Italia, forte scossa pochi minuti fadelIlsarà protagonista su tutto il territorio Nazionale almeno fino alla metà della settimana prossima. Al Sud si toccheranno picchi di 40 gradi in alcune zone della Puglia.