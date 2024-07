Mamma Mbappé | Con il Psg è stato un divorzio se dobbiamo finire in tribunale ci andremo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2024) Fayza Lamari, ladi, la donna più potente del calcio mondiale. Una che ha fatto fare anticamera per mesi a Florentino Perez o al Psg. Una che diceva del suo rapporto lavorativo col figlio “Non faccio niente sotto il 30%”. Ecco, alla fine, quando ha visto Kylian con la maglia del Rea, s’è sciolta in lacrime. Lo racconta lei stessa in un’intervista esclusiva a Le Parisien. “Martedì mattina hanno iniziato a scendere le lacrime, non so perché, forse ero stanca Suo padre era crollato nella finale dei Mondiali, ma io non ho mai pianto Kylian prima. Anche lui, che generalmente non è espansivo nelle sue emozioni, sembrava un po’ più turbato Era felice, commosso come chi ritorna bambino È bellissimo!” Per Lamari “ciò che è accaduto a Parigi è paragonabile ad un. Quando ci separiamo, in quel momento, pensiamo solo al negativo.