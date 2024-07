Leo ' ragioniamo su correttivi al concordato biennale'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Sulpreventivodobbiamo tener presente che le commissioni parlamentari, sia le due Finanze cioè Camera e Senato, sia le due Bilancio Camera e Senato, hanno audito il mondo delle imprese, delle associazioni di categoria come Confcommercio, Confartigianato, Cna, il mondo delle professioni. Loro hanno tutta una serie di suggerimenti per dare più appeal a questo provvedimento e il governo sarà più attento alle loro istanze, da quello che abbiamo sentito dalle associazioni di categoria può funzionare il meccanismo apponendo deicome ad esempio dei meccanismi di flat tax incrementale". Così il viceministro all'Economia, Maurizio Leo a 24 Mattino su Radio 24. "Questo è un tema su cui si può ragionare, sui cui il consiglio dei ministri in particolare potrà riflettere, ovviamente questo meccanismo tutto è meno che un condono.