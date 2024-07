Lazio-Trapani oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo la vittoria per 23-0 contro l’Auronzo, latornerà in campo allo Zandegiacomo per sfidare ilalle 18:00 di giovedì 18 luglio. Tutto pronto per la secondadel precampionato biancoceleste con gli uomini di Marco Baroni che alzano l’asticella e cercano altre risposte incoraggianti sul piano del gioco e della condizione. C’è tanta curiosità per vedere all’opera i volti nuovi contro una squadra che milita nel campionato di Serie C. Occhi puntati su Tchaouna, tra i più brillanti nella prima uscita, ma anche su Dele Bashiru e Noslin, oltre all’ultimo arrivato Nuno Tavares. Senza dimenticare i ‘veterani’ che sono pronti a giocarsi la conferma in un’estate che ha già riservato alcune partenze eccellenti come quelle di Luis Alberto e Ciro Immobile.