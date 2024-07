L’abbraccio per Margherita Domani l’ultimo saluto alla 28enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si terràalle 18 in piazza Umberto I a ColmuranoSalvucci, la psichiatramorta il 28 giugno, travolta da un’onda a Madeira. La camera ardente, dalle 9 alle 24, è stata allestita nell’ex chiesa dei Santi Pietro e Paolo. La comunità dal giorno della tragedia non ha mai smesso di mostrare la propria vicinanzamadre Ornella Formica, maestra elementare ed ex sindaco del paese, al padre Piergiovanni,sorella Ester, al fidanzato e ai nonni Ubaldo e Giampiera. Intanto prosegue la raccolta fondi lanciata dai familiari di: la somma sarà devoluta al Cuamm, Collegio universitario aspiranti medici missionari, fondazione nata a Padova e da sempre impegnata nella tutela della salute delle popolazioni africane. È stata aperta solo pochi giorni fa e ieri pomeriggio erano già stati raggiunti 7.700 euro.