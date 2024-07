La Talpa svelata la prima concorrente donna | Ci sarà Marina La Rosa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 18 luglio 2024) Latorna finalmente in tv. Da anni il pubblico chiedeva il ritorno dell’amato reality show, trasmesso dal 2004 al 2008. Mediaset ha inserito il format nei palinsesti della prossima stagione: andrà in onda ad ottobre,in streaming su Mediaset Infinity e poi su Canale 5, econdotto da Diletta Leotta. Il castcomposto interamente da personaggi famosi e in rete sono già spuntati i primi due nomi dei concorrenti che si metteranno alla prova. Chi sono i primi concorrenti de La2024 con Diletta Leotta Stando a quanto si legge sul blog di Davide Maggio, a LaritroveremoLa, la gatta morta della miticaedizione del Grande Fratello.