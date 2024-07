La piccola Anna non ce l’ha fatta | morta la neonata di 6 mesi ricoverata dopo un incidente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) È una tragica storia quella dellaG., che si è spenta a soli seidi vita a seguito di un terribilestradale avvenuto a Strozza, Bergamo, lo scorso febbraio. L’è avvenuto in febbraio, quando una Opel Adam guidata da un 22enne ha invaso la corsia opposta, collidendo frontalmente con una Fiat Tipo che trasportava la famiglia di: mamma, papà e la. La madre Antonella e il padre Francesco, che abitano a Fontanella (Bergamo), erano rimasti feriti in maniera non grave nello schianto della loro auto. L’urto era stato molto violento ma tutti gli occupanti dei due veicoli erano usciti dalle due auto prima che prendessero fuoco.Leggi anche:Eboli, le due vittime sono due noti avvocati: Mario Valiante e Wilma Fezza.