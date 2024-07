Fermana ora i nodi società e concordato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Archiviata definitivamente la questione relativa all’iscrizione: lasarà ai nastri di partenza del girone F di Serie D. Nessun dubbio, l’operazione salvezza della categoria è ufficialmente riuscita. Una prima, forse l’unica certezza al momento nello scenario gialloblù dove si susseguono incontri frenetici su più tavoli. Sotto osservazione la questione relativa alcon ufficio delle entrate ed Inps. La questione è ben chiara e intavolata ormai da tempo: si attende l’ufficialità in merito allo stralcio del debito gialloblù (circa 2,5 milioni) con abbattimento a circa un terzo e quindi con una somma che potrebbe aggirarsi intorno agli 800mila euro. In questa direzione anche le ultime ore e gli ultimi giorni hanno visto un fitto numero di incontri con gli enti interessati che ovviamente non lasciano trapelare nulla sulla decisione e sull’esito finale della transazione.