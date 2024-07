EA FC 25 | ray tracing e nuove opzioni di grafica confermate

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 18 luglio 2024) Non solo un nuovo album di figurine: EA FC 25 promette anche di portare avanti ladella serie, con tanto di raye non solo Ora che la licenza di FIFA se la sta coccolando 2K, EA FC 25 dimostra di godersi la nuova vita da single con unafuori dal comune, comprensiva pure di ray. Favorire una risoluzione ottimale o puntare alla vetta starà al giocatore. Nel secondo caso, l’opzione “Enhanced Visuals” (traducibile come “estetica migliorata”, ndr) include un’illuminazione capace di complementare adeguatamente il 4K, ma quest’ultimo deve la risoluzione all’upscaling. La prima delle due, Favour Resolution, opta invece per un’illuminazione “standard” ma anche un 4K nativo. Entrambe le scelte, però, non vanno ad intaccare il framerate. Per quella che è l’importanza dei riflessi, i 60 FPS sono garantiti in ogni caso.