Dramma a L' Aquila | Pitbull Aggredisce la Proprietaria e Altri Due Donna in Gravi Condizioni

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'- La notte scorsa, in una villetta a schiera a L', unha improvvisamente aggredito la suae altre due persone, causandoferite. La, attualmente ricoverata all'ospedale San Salvatore, versa incritiche ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. L'attacco è avvenuto senza preavviso, gettando nello sconcerto i residenti della tranquilla zona. Oltre alla, altre due persone sono state ferite, con prognosi di trenta giorni. L'animale è stato immediatamente catturato e trasferito nel canile comunale dal servizio veterinario della Asl. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze che hanno portato a questotico evento. Il, considerato spesso un fedele compagno dell'uomo, in questo caso ha trasformato un ambiente domestico in un teatro di paura e dolore.