Dragon Age | The Veilguard BioWare ha prestato grande attenzione a narrativa e personaggi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 18 luglio 2024)Age: Theè stato descritto come un momento estremamente importante per, con lo studio che con questo gioco ha intenzione di tornare ai vecchi fasti del passato dopo 10 anni travagliati, proponendo una storia dove lasarà molto importante anche grazie ai suoi. GamesRadar ha ripotato che le nuove dichiarazioni condivide dal veterano dello studio Mark Darrah, un ex produttore diAge che ora lavora come consulente su, grazie alle quali scopriamo cheha deciso di raddoppiare i suoi sforzi nellabasata sui. Leggiamo quanto affermato da Darrah: “la cosa più sorprendente diè che questo è il gioco in cui finalmente abbiamo detto ad alta voce che la piùforza diè raccontare storie attraverso i