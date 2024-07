Cristina Bonan | esce Tra Vent’anni  feat Valerio Bonan

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dal 19 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “TRA VENT’ANNI”, il nuovo singolo difeat.disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 12 luglio. “Tra vent’anni” è un brano autobiografico che racconta della storia di due amici rivista e immaginata dopo vent’anni, un amore che sarebbe potuto essere, nato ma mai rivelato all’altro e quindi non vissuto per la paura di rovinare il bel rapporto di amicizia già presente. Commenta l’artista a proposito del brano: “È una storia che ho vissuto dopo aver scritto la canzone e questo mi ha permesso poi di immedesimarmi e interpretarla al meglio. Ho scritto questo pezzo nel dicembre del 2022, successivamente con mio fratello abbiamo sistemato alcuni dettagli e l’abbiamo arrangiata per cantarla insieme. Tutto è nato in un modo insolito.