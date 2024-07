Con Wave porto Self Control di Raf nel Terzo Millennio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 luglio 2024) «Il futuro è nel passato». Con questa frase perentoria, quasi un aforisma, il dj-superstar e produttore Bob Sinclar ha spiegato il motivo che l'ha portato, dopo il clamoroso successo nel 2011 di Far l'amore con Raffaella Carrà, a remixare qualche mese fa, in chiave dance, Ti sento dei Matia Bazar. Dare una nuova veste sonora a un brano iconico del passato è sempre un'operazione rischiosa, da maneggiare con grande cura, ma decisamente riuscita nel caso di, il singolo nato dalla collaborazione tra il duo tedesco dei Fast Boy e Raf, uno dei più importanti artisti italiani, che qui presta la sua voce per l’inconfondibile refrain di uno dei suoi più grandi successi,