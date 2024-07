Commissione Ue Salvini | Von der Leyen rieletta con la complicità dell’ennesimo inciucio

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 18 luglio 2024) ROMA – “Con la, eletta Ursula Von dera capo dellaeuropea. Un altro schiaffo a colpi di nuove tasse green, sbarchi e guerra, contro il voto di milioni di cittadini che chiedevano un cambiamento netto a Bruxelles. La Lega ha votato No e, insieme ai Patrioti (terzo gruppo all’Europarlamento), non starà a guardare, difendendo a tutti i costi la sicurezza, il lavoro e l’orgoglio degli italiani”. E’ quanto scrive sui suoi canali social il vice premier Matteo(foto), leader della Lega, che poi aggiunge: “Buon lavoro alla nuova squadra della Lega in Europa, compatta nel dire No a Ursula!”. L'articoloUe,: “Von dercon la” L'Opinionista.