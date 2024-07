Belen colpo di scena protagonista del famoso programma sull’amore | Devo partecipare…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 18 luglio 2024)Rodriguez sarà ladi unche riguarda l’amore, cosa ha detto lei in merito alla sua ‘partecipazione’. Sempre incantevole e in forma smagliante,Rodriguez lascia tutti a bocca aperta ogni qual volta che si mostra al pubblico. Per i suoi affezionati e tantissimi fan è impossibile toglierle gli occhi di dosso: impazziscono di fronte alla sua favolosa bellezza e alla sua sensualità da vendere.Rodriguezdi: il nuovo(foto ansa) -cityrumors.itDa quando è approdata in Italia, la splendida argentina si è fatta sempre più spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione, non solo nei panni di showgirl ma anche in quelli di conduttrice. Spesso ha fatto parlare di sé anche per la sua sfera personale, tante sono state le delusioni provate dal punto di vista sentimentale, ma lei non smette di credere nell’amore.