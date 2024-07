Atp Atlanta 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il, le, gli, latv edell’ATP 250 di, torneo di scena da lunedì 22 a domenica 28 luglio. Niente Olimpiadi sulla terra rossa di Parigi? Allora il cemento americano è il posto giusto. Il beniamino di casa Ben Shelton guida il seeding, seguito da un Mannarino in crisi di risultati (due vittorie negli ultimi 17 match) e dal connazionale Frances Tiafoe. Al via tanti altri tennisti a stelle e strisce, mentre non sono presenti giocatori azzurri se non Mattia Bellucci nel tabellone di qualificazione. ENTRY LIST La diretta televisiva dell’Atp 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una direttaattraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).