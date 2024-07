Annunciato l’ampliamento del supporto per Amazfit Helio Ring

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 18 luglio 2024) Zepp Health Corporation, leader globale nella tecnologia indossabile, hal’espansione delper l’, tre settimane dopo il lancio in Europa Questa nuova soluzione monitora l’Attività Elettrodermica (EDA) per valutare le risposte emotive e lo stress attraverso i cambiamenti nell’attività delle ghiandole sudoripare. I dati raccolti, insieme ad altri parametri post-allenamento, offrono agli atleti una visione completa dei processi di recupero, migliorando la gestione della preparazione alle competizioni. Disponibilità e prezzo disul mercato europeo L’, realizzato in lega di alluminio, include un sensore ottico avanzato, un sensore di temperatura della pelle e un accelerometro e giroscopio a 3 assi. È impermeabile fino a 10 ATM, sottile e leggero, con un peso di soli 4 grammi.