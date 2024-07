WINDTRE BUSINESS al fianco di Siderforgerossi Group nella trasformazione digitale

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 luglio 2024 –ha affiancatoSpa, azienda siderurgica leaderrealizzazione di prodotti stampati e forgiati di grandi dimensioni, nel processo di. Già fornitore di connettività,è stata scelta daper gestire la virtualizzazione dei propri sistemi IT attraverso la migrazione sul cloud e la protezione dei data center, in collaborazione con il team IT interno. La sinergia ha portato alla creazione di un’infrastruttura affidabile, in grado di collegare gli impianti produttivi tra loro, al data center principale e ad un ulteriore data center dislocato in un’altra regione. In questo modo è possibile garantire la continuità di servizio grazie ad efficaci misure di disaster recovery.