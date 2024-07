Willy l’ultima pista | Fu ucciso per rapina Nel mirino pregiudicato sempre a caccia di droga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Trenditacinque anni e dieci mesi. Tanto è passato dall’assassinio di Vilfrido Luciano Branchi, per tutti semplicemente, 18 anni, trovato cadavere con il volto tumefatto all’alba del 30 settembre 1988 lungo l’argine del Po a Goro. Una vita fa. Non esistevano cellulari, le tecniche investigative erano ben diverse da quelle attuali, la banca dati del Dna era ancora fantascienza. Un omicidio che, nonostante gli sforzi investigativi di questi oltre tre decenni, nonostante gli errori, le vere e (soprattutto) false voci, non ha ancora trovato la parola fine. Nessuno, tra tutti coloro che hanno messo mano a questa amarissima vicenda, è riuscito a scoprire chi – uno o, più probabilmente, più persone – ha barbaramente tolto la vita a quel ragazzone di oltre 1 metro e ottanta e con un deficit cognitivo che lo contraddistingueva.