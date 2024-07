Tallinn | una città sospesa nel tempo

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Affacciata sulle acque blu del Mar Baltico,si erge come un gioiello medievale perfettamente conservato, unadove il passato e il presente si intrecciano in un affascinante mosaico urbano. La capitale dell’Estonia, con le sue guglie gotiche che si stagliano contro il cielo nordico e le sue mura di cinta che abbracciano ancora il cuore antico della, offre ai visitatori un viaggio nelunico nel suo genere. LaVecchia di, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è il cuore pulsante di questo gioiello baltico. Con le sue stradine acciottolate che si snodano tra edifici medievali perfettamente conservati, questa parte dellasembra essere rimasta intatta dal XIV secolo. Passeggiando per queste vie, non è difficile immaginare mercanti anseatici e cavalieri teutonici che si affaccendano tra le botteghe e le piazze.