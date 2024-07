Social Search | la Generazione Z i social media e TikTok

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ihanno radicalmente trasformato il modo in cui le persone interagiscono e condividono informazioni. In particolare,è diventato il punto di riferimento per laZ, influenzando tendenze e comportamenti globali. Negli ultimi anni,è emerso come ilnetwork più influente tra i giovani. Con oltre un miliardo di utenti attivi mensili, la piattaforma di video brevi ha catturato l’attenzione dellaZ, definendo nuovi standard per la creazione e la fruizione dei contenuti., foto Ansa – VelvetMag, lanciato nel 2016 da ByteDance, ha rapidamente guadagnato popolarità grazie al suo formato innovativo che consente agli utenti di creare e condividere video di 15-60 secondi.