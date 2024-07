No alle pale eoliche Il sindaco | Difenderemo la nostra montagna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) IlStefano Zuccarini a difesa dellafolignate, contro i progetti di Parco eolico che stanno prolificando in tutta la dorsale appenninica. Uno dei progetti più impattanti per Foligno sarà quello di ‘Monte Burano’, che riguarderà il Parco di Colfiorito, con dieciper una potenza di 72 Megawatt. Proprio questo è il bersaglio dell’uscita social di Zuccarini: "L’amministrazione comunale ritiene incompatibile tale installazione con la bellezza dei luoghi. Non siamo aprioristicamente contro l’energia green, che anzi sosteniamo, ma crediamo che debba essere integrata e sposarsi con le bellezze della: diecialte anche 200 metri al Parco di Colfiorito sono uno scempio".