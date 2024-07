Nessun miracolo ma la Madonna di Trevignano non trova pace | suor Paola la vuole poi rinuncia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La statua delladinon sarà più adottata da, la religiosa tifosa della Lazio che da sempre si spende per gli ultimi presso il centro di accoglienza dell’associazione Solidarietà e Speranza. Ladi, che la diocesi di Civita Castellana e il Vaticano hanno certificato non essere mai apparsa, non troverà più casa pressoper evitare il clamore. La religiosa spiega le ragioni del ripensamento a Maria con te, settimanale mariano della San Paolo, nel numero da domani in edicola: “Vedere quella statua cui tanti si erano rivolti in buona fede, distesa su un basamento al chiuso di un magazzino mi aveva fatto male al cuore. Per questo mi ero offerta di accoglierla, perché avesse nuova vita dando conforto alle ragazze madri e ai minorenni che ospitiamo, ma anche agli anziani che si aggiungeranno.