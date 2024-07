Malpensa intitolato a Berlusconi Pier Silvio | Noi figli non siamo stati coinvolti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Non finiscono più le polemiche per l’intestazione dell’aeroporto di Milano-, ma stavolta la critica arriva daidell’ex presidente del Consiglio, per bocca di. «Tutto ciò che vienein onore di mio padre fa piacere. Le polemiche, però, mi hanno infastidito. Noinoninformati praticamente a cose fatte. Le modalità non mi sono piaciute nei tempi e nei modi, è evidente che si sarebbero accesi attacchi e discussioni». Il riferimento indiretto è al leader della Lega, Matteo Salvini.Leggi anche:: arriva l’ufficialità, ma ci saranno ricorsi L’attacco a Beppe Sala Le esternazioni diarrivano a margine della presentazione dei palinsesti 2024-2025 del gruppo Mediaset, che egli stesso presiede.