L’Use maschile in panchina sceglie la continuità Terza stagione per il tecnico Luca Valentino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Anche la squadreadellain vista della prossima. A guidare la Computer Gross nel nuovo campionato di Serie B Interregionale sarà ancora(nella foto). Una conferma, quella deloriginario di Grosseto, scontata dopo l’ottimascorsa. Persi aprirà laconsecutiva in biancorosso, dopo aver allenato anche la serie C del Biancorosso e le squadre del settore giovanile. La persona giusta per proseguire nel lavoro iniziato lo scorso anno con l’inserimento in pianta stabile con ruolo da protagonisti dei giovani che lui stesso ha cresciuto negli anni. Oltre alla serie B,allenerà anche l’Under 19 Eccellenza, proseguendo la tradizione degli allenatori della prima squadra impegnati anche con squadre del vivaio.