Inter da probabile formazione a ufficiale | le curiose scelte di Inzaghi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Le curiosità intorno alla prima amichevole “fantasma” trae Lugano sono legate più che altro ai nuovi, intesi come calciatori, numeri e ruoli.sperimenta poco ma sperimenta. E le primeestive vanno già nella direzione prevista. Di seguito tutte le informazioni utili APPIANO GENTILE – Il debutto stagionale dell’campione d’Italia guidata da Simonein realtà non è altro che l’esordiodel “BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti” ad Appiano Gentile (CO). Il nuovo Official Training Centre Naming Rights Partner nerazzurro dà il nome al Centro Sportivo, dove la squadra discende in campo contro il Lugano nella prima uscita stagionale. Un’amichevole dal sapore di “allenamento congiunto” per via dei ritmi ma anche della chiusura al pubblico. Anche quello televisivo.