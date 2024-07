Entry list Atp Masters 1000 Montreal 2024 | partecipanti e italiani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’del torneodi, che si gioca sui campi in cemento dal 6 al 12 agosto. Difficile prevedere quali top players saranno al via del tradizionale appuntamento canadese che quest’anno fa tappa in Quebec dopo aver visto il trionfo di Jannik Sinner a Toronto. Questo perché la settimana precedente si giocherà il torneo Olimpico sulla terra rossa in quel di Parigi, con tutte le conseguenze del caso. Di certo non mancheranno coloro che hanno deciso di saltare l’appuntamento a cinque cerchi, come gli statunitensi Ben Shelton e Korda o Grigor Dimitrov. Di seguito l’completa del torneodi