Calciomercato Milan Lazar Samardzic prima si propone e poi si tira indietro | l’Inter insegna…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 17 luglio 2024), il centrocampista dell’Udineseè finito nel mirino dei rossoneri ma l’Inter ha insegnato una cosaè l’alternativa al mediano del Monaco Youssouf Fofana, ma il direttore dell’area tecnica delGeoffrey Moncada deve prestare attenzione a un precedente importante sul fronte. Sì, perché il centrocampista serbo, la scorsa estate, si era proposto a diversi club del campionato di Serie A, come Juve, Napoli e Inter. Poi la scelta era caduta sul club nerazzurro e tutto sembrava fatto per il passaggio ao. Un ripensamento sul finale e un cambiamento in corsa delle richieste aveva, però, portato alla fumata nera della trattativa.