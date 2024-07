Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente il 1, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA L’si muove per Albert Gudmundsson, ma a distanza. C’è anche la Juventus sul calciatore, l’idea è quella di un prestito oneroso sugli 8-10 milioni di euro con un riscatto a 15. In difesa è arrivato quest’oggi a Milano Alex Perez, difensore del Real Betis che farà le visite mediche e firmerà nelle prossime ore. Domani sarà l’occasione di Piotr Zielinski, che sarà di ritorno dagli Europei per ricominciare ad allenarsi e iniziare la sua nuova esperienza nerazzurra.