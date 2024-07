Bergomi | Mi fido della dirigenza dell’Inter! Prenderà una punta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024)parlando del mercato, prende in considerazione la possibilità che la società possa prendere un attaccante. MOSSE – Beppe, in collegamento su Sky Sport 24, si esprime sul mercato dei nerazzurri: «L’Inter ha sempre delle buone idee, poi capita che arriva la Juventus come ha fatto l’anno scorso con Djalo e quest’anno con Cabal e magari con più disponibilità economica chiudono l’operazione. Ma io mi, lavora bene, so come lavorano con lo scouting e quindi non si faranno trovare impreparati. La rosa, dicevo quella del Milan è forte, quellaè fortissima: completa. Buchanan? Inzaghi non lo vedeva a destra ma a sinistra, dovrà stare fuori tanto e l’Inter non vuole farsi trovare scoperta. Quindi si muoverà su quel lato. Ma occhio perché secondo me vorrà prendere anche un attaccante.