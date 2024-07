’Amici delle tartarughe’ Il Parco delle 5 Terre c’è

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Centinaia di nidi di tartarughe marine sono stati identificati sui litorali italiani, un fenomeno in crescita, dovuto anche al riscaldamento climatico. Purtroppo, però, le nostre spiagge non sono sempre pronte ad accogliere gli esemplari nidificanti, a causa dell’inquinamento e della crescita del turismo, che mettono a repentaglio l’habitat e la schiusauova. In risposta a questa esigenza arriva però l’esercito dei Comuni eAree protette ‘Amici: nell’ambito del progetto europeo ‘Life Turtlenest’ per la salvaguardia dei nidi di Caretta caretta. Legambiente ha infatti lanciato i protocolli dedicati rivolti ad amministrazioni comunali ed enti. Gli accordi forniscono linee guida specifiche finalizzate a ridurre le minacce e creare un ambiente più sicuro per la specie.