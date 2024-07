WWE | Fine di un’era i wrestler manterranno i loro nomi dopo l’addio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 16 luglio 2024) La World Wrestling Entertainment (WWE) ha apparentemente modificato una delle sue politiche più longeve riguardante idei. Secondo recenti report, i talenti della compagnia ora avrebbero la possibilità di mantenere iancheaver lasciato l’organizzazione. Questo cambiamento segna una svolta significativa rispetto alla pratica precedente e potrebbe avere importanti implicazioni per l’industria del wrestling professionistico. La vecchia politica della WWE suiPer decenni, la WWE ha seguito una rigida politica riguardante idei suoi: I talenti non potevano utilizzare iWWE quando lavoravano per altre compagnie. Le uniche eccezioni erano: L’uso del proprio nome legale.