Visnadi | Inter tieni Carboni! Arnautovic? Non c’è scelta fatto un errore

(Di martedì 16 luglio 2024) L’ha completato il reparto avanzato con l’inserimento di Taremi, arrivato a parametro zero dal Porto mentrenon sembra destinato a partire. Giannivenuto a Radio Sportiva, bacchetta il club nerazzurro e dà un consiglio riguardo al futuro di ValentinQUINTO ATTACCANTE GIÀ PRESENTE – L’in attacco ha inserito Mehdi Taremi, ex Porto, completando diun reparto che non conta più Alexis Sanchez mentre potrebbe ancora sognare Albert Gudmundsson. Gianni‘boccia’ l’islandese ma solo per un motivo: «Attaccocompleto così? Sono d’accordo, per quanto riguarda Valentinio lo terrei, non lo venderei e proverei a valorizzarlo in casa. Gudmundsson habene, sarebbe sicuramente più pronto e sarebbe importante per l’se arrivasse ma io terrei».