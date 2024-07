Vimercate barista rapinata e violentata nel suo bar | il racconto dell’orrore È caccia allo stupratore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Orrore a, in provincia di Monza. Una giovane donna ha raccontato di essere stata primadell’incasso, poinel retro del bar in cui lavora. I fatti sono accaduti lo scorso sabato 13 luglio. L’aggressione è avvenuta nelle prime ore del mattino. La vittima si occupava delle operazioni di apertura del locale. In quel momento è stata colta di sorpresa da un uomo con il volto coperto da una sciarpa. L’uomo l’ha costretta a consegnare l’incasso sotto minaccia, per poi aggredirla e violentarla.Leggi anche:stuprata per 4 ore: confermati 9 anni di carcere ad un ex militare Ildella vittima Secondo ildella donna, dopo essersi fatto consegnare il denaro, l’aggressore si sarebbe spinto oltre, trascinando lanel retro del locale e violentandola.