Twin Peaks il cofanetto DVD completo con tutte le stagioni è in sconto per il Prime Day su Amazon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) In relazione alday 2024 di, è possibile trovare ilDVD cone tre lediin offerta. Alcune serie televisive non si sono limitate a intrattenere il pubblico casalingo restando fedeli agli stilemi classici dei generi più in voga, ma hanno deciso di sperimentare per conto loro, arrivando addirittura a fare la storia del piccolo schermo. Fra queste troviamo sicuramente(da noi I segreti di). Ideata da David Lynch e Mark Frost, e trasmessa nel corso degli anni 90', questa è riuscita ad appassionare in lungo e in largo, lanciando una serie di modelli che in seguito sarebbero stati quasi subito ripresi anche dagli altri prodotti sulla stessa lunghezza d'onda. Non soltanto un