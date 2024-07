Turista a Firenze si arrampica sulla statua del Giambologna

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Ha fatto il giro dei social il video parecchio curioso di una ragazza che sidel. Una volta raggiunta la copia del Bacco (laoriginale è al Museo del Bargello), ha ritenuto consono mimare un atto sessuale con la figura femminile rappresentata. L’onda di indignazione social ha raggiunto i picchi massimi soprattutto su Facebook. È successo in Borgo San Jacopo. La bravatadelOltre al video, l’ex consigliere di Quartiere 1 (ex Lega, Italia Viva e Forza Italia) Marco Passeri ha postato le foto dello strano gesto. E ha commentato, con grande supporto da parte della sezione commenti, dicendo: “Siamo sicuri che abbiamo bisogno di questo genere di turisti a?”. Sconvolti cittadini e turisti italiani. La giovane ad ora non è ancora stata identificata.