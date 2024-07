Traffico Roma del 16-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori sulla sopraelevata della tangenziale al momento resta chiusa fino al 26 luglio la rampa di via Prenestina in entrata è sempre sulla tangenziale questa mattina carreggiata ridotta in direzione stadio all’altezza della galleria Farnese per lavori di potatura che proseguiranno sino alle 16intenso e rallentamenti sono segnalati tra le uscite per la Nomentana & viale Tor di Quinto in direzione della galleria Giovanni XXIII in via Casilinarallentato da Viale della Primavera in direzione di via di Torpignattara e ricordiamo Infine per quanto riguarda il trasporto pubblico la chiusura della Stazione Spagna della metro a per lavori di manutenzione e rinnovo e termineranno nei primi giorni di ottobre In collaborazione con Luce Verde infomobilità