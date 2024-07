Su Sky Sport Stagione 2024 25 della Turkish Airlines EuroLeague e della BKT EuroCup

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 16 luglio 2024) Sky annuncia l’acquisizione dei diritti anche per la/25 di due delle principali competizioni europee di basket maschile per club: lae la BKT.Per la prossima, su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile assistere in diretta alle sfide delle squadre italiane, in– EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna-e in–Dolomiti Energia Trento e Umana Reyer Venezia. Complessivamente, per ogni settimana di gioco, su Sky e NOW saranno trasmessi almeno quattro match di, con studi di presentazione per ciascuna giornata.Oltre ai match in diretta, su Sky e NOW anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky24, due rubriche settimanali (“Basket Room Europa” ogni mercoledì ed“Mixtape”ogni week end),le news sul sito sky.it e sui profili social ufficiali di Sky