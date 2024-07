Southgate non è più il ct dell’Inghilterra | Sono sicuro che i nostri giovani talenti in futuro ci faranno vincere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2024) Garethlascia la Nazionale inglese dopo otto anni e dopo averla trascinata a due finali europee nel 2021 e 2024, entrambe perse. Già ieri erano trapelate voci sul suo possibile addio, oggi è arrivata la conferma ufficiale attraverso una sua lettera sul sito ufficiale della nazionale.lascia l’incarico da ctun inglese orgoglioso di esserlo, e per me è stato un onore giocare per l’Inghilterra e allenarla. Ho dato tutto. Ma ora è tempo di cambiare e di iniziare un nuovo capitolo. La finale di domenica a Berlino contro la Spagna è stata la mia ultima partita da allenatoreentrato nella Federcalcio nel 2011, determinato a migliorare il calcio inglese. In tutto questo tempostato sostenuto da alcuni che ringrazio fortemente. Non avrei potuto avere qualcuno di meglio accanto a me di Steve Holland.