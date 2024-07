Sondaggi Meloni cresce Che botta per Salvini E il Pd…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Mentre proseguono discussioni e trattative per la composizione del Parlamento Europeo e per l’elezione del Presidente della Commissione di Bruxelles, gli istituti diitaliani continuano a monitorare gli umori degli elettori nel nostro Paese. Stavolta è toccato a Swg rendere pubblici i risultati degli ultimi rilevamenti. Che confermano il trend positivo per il partito di Giorgia. Secondo l’istituto, Fratelli d’Italia guadagna un ulteriore 0,4% attestandosi al 29,6% dei consensi. In calo invece il Partito Democratico dopo alcuni mesi di crescita. La formazione di Elly Schlein si attesta al 23%, con uno scostamento del -0,3% rispetto alla precedente rilevazione. Piccoli segni di ripresa invece per il Movimento 5 Stelle, anche se il 10,8% che gli viene riconosciuto non può soddisfare del tutto Conte e i suoi.