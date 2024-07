Sciopero del trasporto locale | il 18 luglio sarà una giornata difficile

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 luglio 2024) Giovedì 182024nera per ilpubblico italiano. Si svolgerà infatti unonazionale deldestinato a causare, inevitabilmente, forti ripercussioni e disagi in tutto il Paese. Il principale motivo alla base delladi astensione dal lavoro di giovedì prossimo è la crescente insoddisfazione tra i lavoratori riguardo le condizioni economiche e lavorative. In particolare, i sindacati hanno evidenziato una serie di problematiche che hanno portato all’organizzazione dello. A riferirlo in una nota è la Filt Cgil. Loè indetto unitariamente a Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna “per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri ed Internavigatori“. “Il rinnovo del Ccnl – spiega la Federazione dei Trasporti della Cgil – la cui trattativa è stata interrotta per l’atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali, è un diritto irrinunciabile per restituire dignità a tutti gli autoferrotranvieri.