Questi pazzi americani | fare tutto in grande anche l' autolesionismo

(Di martedì 16 luglio 2024) All'epoca dell'assassinio del presidente americano John Fitzgerald Kennedy, il 5 novembre 1963, era in carica in Italia, per gli affari correnti perché dimissionario, il primo dei due governi “balneari” di Giovanni Leone. Che piango ricordando l'affettuosa accoglienza riservatagli pochi mesi prima a Roma e nella sua Napoli, in visita ufficiale. Piangevo come “un bambino”, mi confidai lo stesso Leone perché nella sola accettazione familiare che avevadei rapporti politici, considerava quel giovane, promettente presidente americano un amico ormai di famiglia, appunto. PER JFK SI FERMÒ L'ITALIA A poche centinaia di metri dall'ufficio di Palazzo Chigi si svolgevano a Montecitorio le trattative tra democratici e socialisti per la formazione del primo governo “organico” di centro-sinistra, ancora col trattino, guidato da Aldo Moro.