Omicidio di Pierina arrestato Louis Dassilva | la relazione clandestina dietro l' orrore svolta all' alba

(Di martedì 16 luglio 2024)nel caso dell'diPaganelli, 78enne trovata morta nel sottoscala del suo condominio di via del Ciclamino, periferia di Rimini, la sera del 3 ottobre 2023., infatti,, finito dal 6 Giugno scorso nel registro degli indagati. Nella mattinata di martedì 16 luglio, all', la Squadra mobile della Polizia di Stato gli ha messo le manette ai polsi e perquisito la sua abitazione, un appartamento non lontano da quello in cui viveva la vittima. Secondo il gip del Tribunale di Riminiavrebbe ucciso per futili motivi, agendo con crudeltà, approfittando di “condizioni di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la privata difesa”. Movente?aveva unaamorosa con Manuela Bianchi, vicina di casa della vittima, di cui era la nuora, essendo sposata con il figlio, Giuliano Saponi.